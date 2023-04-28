Прогноз на матч «Ахмат» - ЦСКА от Бубнова

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов

«0:1. С «Ахматом» всегда тяжело играть в Грозном. Но ЦСКА нужно побеждать, чтобы остаться в борьбе за медали. Мотивация у «армейцев» будет высокой, поэтому все же поставлю на них», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Ахмат» - ЦСКА состоится в Грозном завтра, 29 апреля. После 24 туров Премьер-лиги хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой строчке.