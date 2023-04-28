Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка 25-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом».

«0:2. У «Крыльев» ситуация крайне непростая. Всего два очка отделяют команду от зоны переходных матчей. Нет сомнений, что самарцы будут биться изо всех сил, но «Зенит» сильнее», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Самаре завтра, 29 апреля. В преддверии этого поединка питерцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы располагаются на 12-й строчке.