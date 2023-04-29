Окажется ли российский Моуриньо снова с медалями

За последние четыре сезона в РПЛ, нынешний наставник ЦСКА, является, по сути, самым результативным тренером в лиге. Два клуба РПЛ под его руководством добивались наивысших достижений в своей истории. Так, по результатам сезона-2018/19 футбольный клуб «Оренбург» добился седьмого места в итоговой турнирной таблице. Спустя три года «Сочи» и вовсе на финише турнира в заключительном тридцатом туре завоевал серебро, разбив прямого конкурента – столичное «Динамо» на его стадионе (5:1).

Оренбург предвкушал еврокубки

Сегодня в степной столице России футбольный люд сходит с ума и «ходит» на латиноамериканское чудо в лице аргентинцев – защитника Матиаса Переса, полузащитника Лукаса Веру, форварда Брайана Мансилью, костариканского хавбека Джимми Марина и форварда из Парагвая Диего Акосту. Весной 2019 года «Оренбург» заставил обратить на себя внимание тем, что не вёл предполагаемую борьбу за «выживание», а составил прямую конкуренцию соперникам в борьбе за путёвки в еврокубки, заняв седьмое место по итогам сезона-2018/19.

Прошло менее двух лет, а ведь Владимир Валентинович только 17 августа 2017 года был назначен главным тренером «Оренбурга». После восьми сыгранных туров «Оренбург» располагался на тринадцатой позиции во второй по значимости лиге России. Но после прихода Федотова клуб поднялся на первую строчку и вернулся в главную лигу России. На следующий сезон он (под стать Павлу Садырину с ЦСКА: в сезоне 1990 г. – победа в Первой лиге, и 1991 г. – серебро в Высшей лиге) привёл команду к седьмому месту в чемпионате России, что стало лучшим результатом в истории клуба. Дальнейший подъём продолжить не получилось: возможности, как игровые, так и финансовые, у второго по значимости газпромовского клуба не беспредельны. Перед зимними каникулами, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице, после выездного поражения от «Тамбова» 0:3 в декабре 2019-го Федотов подал в отставку.

В «Сочи» не прогадали с назначением

Клуб из курортной столицы до прихода воспитанника свердловского футбола на пост главного тренера шёл на последней строчке турнирной таблицы. Риск назначить наставника был минимальным, поэтому контракт с Федотовым был подписан на 2,5 года. В оставшейся части сезона Владимир Валентинович помог «Сочи» сохранить место в РПЛ, подняв клуб с шестнадцатой на двенадцатую строчку в турнирной таблице. Уже на следующий год команда заняла пятое место и впервые в истории пробилась в еврокубки. А ещё через год, в сезоне-2021/22, клуб Бориса Ротенберга финишировал вторым.

ЦСКА в юбилейный год ждёт медалей

Десять месяцев назад Федотов заключил долгосрочный контракт с ЦСКА, который впервые за пять лет ведет активную борьбу с «Ростовом» и с московским «Спартаком» за второе-третье место.

В трёх последних турах армейцы сыграют с прямыми конкурентами: 21 мая – в Тушине, в дерби «Всея Руси» со «Спартаком» и 3 июня – в заключительном туре с коллективом Валерия Карпина. Ещё предстоят выезды в Грозный и Краснодар, а к ЦСКА пожалуют «Оренбург» и «Торпедо». В предыдущих сезонах уроженец небольшого уральского города Михайловска приучил своих поклонников к достижению результатов. А в будущем – кто знает?

Федотов уже имеет титулы победителя второго дивизиона и ФНЛ. Уверен, что Владимир Валентинович не прочь добавить к своим наградам и золото РПЛ.

Константин Лицин