Мещеряков высказался о введении плей-офф в РПЛ

Экс-председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался относительно возможного изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Если говорить с точки зрения болельщика, то, по-моему, у нас есть Кубок, где проводятся игры с выбыванием. Зачем мы делаем второй Кубок? Когда 50% стран будет играть по такой схеме, тогда есть смысл это обсуждать», - передает слова Мещерякова издание «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги сыграно 24 тура. На первом месте находится петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Ростов» на девять баллов. На третьем месте располагается московский «Спартак».