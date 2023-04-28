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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков высказался о введении плей-офф в РПЛ

28 Апреля 2023 • 06:24 Комментировать

Экс-председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался относительно возможного изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Если говорить с точки зрения болельщика, то, по-моему, у нас есть Кубок, где проводятся игры с выбыванием. Зачем мы делаем второй Кубок? Когда 50% стран будет играть по такой схеме, тогда есть смысл это обсуждать», - передает слова Мещерякова издание «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги сыграно 24 тура. На первом месте находится петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Ростов» на девять баллов. На третьем месте располагается московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Мещеряков
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