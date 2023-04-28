Стало известно, где пройдёт матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России в 2023 году должен состояться в Казани на «Ак Барс Арене». Его дата, напомним – 15 июля.

По информации «РБ Спорт», завтра место будущего матча между чемпионом России и обладателем Кубка России объявят официально.

Действующим обладателем Суперкубка является питерский «Зенит». В 2022 году «сине-бело-голубые» разгромили действующего обладателя Кубка России – «Спартак» из Москвы, 4:0. Тот матч состоялся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

На данный момент турнирную таблицу РПЛ с огромным отрывом в девять очков возглавляет питерский «Зенит». За победу в Кубке России поборются ЦСКА, «Урал», «Краснодар» и «Акрон».

Названа дата проведения матча за Суперкубок России