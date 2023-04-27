Шмаров – о Fan ID: «Папы и мамы с детьми пить пиво не будут»

Бывший нападающий московского «Спартака» и воронежского «Факела» Валерий Шмаров поделился своим мнением о потенциальном возвращении пива на российские стадионы.

«А кто будет его пить? Папы и мамы с детьми пить пиво не будут. Так пиво на стадионах может прокиснуть [смеётся]. Сначала нужно Fan ID бы отменить, а потом уже пиво возвращать», - приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, месяц назад, 31 марта, 58-летний специалист уже высказывал данную точку зрения.

Фанаты абсолютного большинства клубов элитного российского дивизиона бойкотируют походы на матчи любимых команд в связи с действием системы Fan ID.