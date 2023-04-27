Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Факел»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем поединке между столичным «Динамо» и воронежским «Факелом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«2:1. Ситуацию «Факела» можно назвать критической: команду от зоны прямого вылета отделяет всего очко. Поэтому выигрывать обязательно. «Факел» пойдет вперед большими силами, но это же принесет им опасность у собственных ворот», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч между «Динамо» и «Факелом» состоится в пятницу, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.