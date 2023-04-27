В «Сочи» опровергли слова Нобоа о предстоящем получении российского гражданства

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на слова полузащитника команды, который ранее заявил, что подал документы на получение российского паспорта.

«Возможно, Нобоа неправильно поняли. Если Крис захочет получить российское гражданство, то футбольный клуб «Сочи» ему поможет с этим», — цитирует представителя южан «Матч ТВ».

В текущем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

После 24 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 очко.

Нобоа получит российское гражданство