Кади перенесёт операцию после травмы головы в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Кади в недавней игре Премьер-лиги России против «Спартака» получил травму головы.

Как стало известно «РБ Спорт», после перелома лицевой кости Кади понадобится операция. Хирургическое вмешательство будет проведено в ближайшие дни.

Ранее в прессе уже появлялась информация о том, что в сезоне 2022/2023 Кади за «Краснодар» больше не сыграет.

На текущий момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Владимира Ивича проведёт в субботу, 29 апреля, – против «Урала» на своём поле. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.