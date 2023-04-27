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Хавбек «Сочи» Ангбан: «Жду возвращения на поле»

27 Апреля 2023 • 20:37 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о своём состоянии после восстановления от травмы. Напомним, в сентябре футболисту была сделана операция из-за разрыва крестообразной связки.

«Все хорошо, прихожу в форму. Жду возвращения на поле. Много тренируюсь. Когда вернусь? Будет зависеть от тренера, очень соскучился, — заявил Ангбан на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сочинского клуба.  

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 24 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Викторьен Ангбан
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