Хавбек «Сочи» Ангбан: «Жду возвращения на поле»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о своём состоянии после восстановления от травмы. Напомним, в сентябре футболисту была сделана операция из-за разрыва крестообразной связки.

«Все хорошо, прихожу в форму. Жду возвращения на поле. Много тренируюсь. Когда вернусь? Будет зависеть от тренера, очень соскучился, — заявил Ангбан на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сочинского клуба.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 24 туров.