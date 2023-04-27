Чернышов – про РПЛ: «Можно было бы расширить турнир до 18 команд»

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов считает, что чемпионату России не помешает расширение до 18 команд.

«Вполне можно было бы расширить турнир до 18 команд, в России, мне кажется, это возможно. В Бундеслиге играют 18 клубов - нужно ориентироваться на Германию», - приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

В данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии лидирует дортмундская «Боруссия», которая на одно очко опережает идущую второй мюнхенскую «Баварию».

Лидером российского чемпионата с девятиочковым отрывом от располагающегося вторым «Ростова» является петербургский «Зенит».