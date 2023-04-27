Чернышов – о плей-офф в РПЛ: «Нужно создавать специальную рабочую группу»

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов поделился своим мнением по поводу возможного внедрения этапа плей-офф в чемпионат России.

«У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Нужно создавать специальную рабочую группу, которая будет изучать этот вопрос и искать самое верное решение», - приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, появление «чемпионской группы» потенциально может значительным образом улучшить финансовое положение российских клубов. Так, например, Чернышов предположил, что попадание в такую группу команд, например, из Грозного или Екатеринбурга значительным образом стимулирует местных болельщиков к походу на стадион на игры против лидеров российского футбола.