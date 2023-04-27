Селюк призывает проверить Юрана на детекторе лжи

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу скандального судейства на матче «Пари НН» - «Крылья Советов» (2:1). Агент, похоже, допускает, что грубые ошибки арбитра Романа Галимова могут быть как-то связаны с тренером Сергеем Юраном, недавно возглавившим нижегородскую команду.

По словам Селюка, он с пониманием отнёсся к решению Вадима Андреева подать в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» в знак протеста против судейства.

«Когда ты работаешь, результата нет, а руководитель ЭСК при этом говорит: «Подозрения есть, но доказательств нет». Так вызовите Юрана на детектор лжи. Почему судей вызывают, а его нет?» - вопрошает Селюк, чьи слова приводит Metaratings.

ЭСК нашла три грубые ошибки арбитра Галимова в матче «Пари НН» - «Крылья Советов»