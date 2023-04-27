Петржела знает, в чём проблема Семака

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий насчёт нынешнего рулевого питерской команды Сергея Семака.

По мнению Петржелы, проблемой для Семака является то, что в нынешних реалиях у него не будет возможности поработать за рубежом.

«Семак по количеству титулов может превзойти Газзаева и Романцева. Газзаев был старше, а Семак - молодой специалист. У него ещё всё впереди. Но ему не везёт, потому что его не возьмут работать за границу. Поэтому для его роста это проблема», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В нынешнем сезоне «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд. На текущий момент питерцы уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая второй «Ростов» на девять зачётных баллов.