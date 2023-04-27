Чернышов: «Во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продаётся»

Бывший наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился своим мнением о потенциальном возвращении пива на стадионы в России.

«Во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продаётся. Да, есть противники этого — мол, люди будут приходить и напиваться. Но ведь человек может не пойти на футбол, а пойти в бар, где будет смотреть футбол, но при этом сможет употреблять там не только пиво, но и, например, водку. Всё зависит от человека и от его культурного воспитания», - приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Права выступать в элитном дивизионе российского футбола в следующем сезоне с наибольшей вероятностью могут лишиться некоторые из следующих команд: «Торпедо» (Москва), «Химки» (Московская область), «Факел» (Воронеж), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Крылья Советов» (Самара) и «Урал» (Екатеринбург).