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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин – о странных пенальти в РПЛ: «Арбитры просто высасывают их» эксклюзив

27 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе VAR в Российской премьер-лиге.

«Это уже гипертрофировано. Начинается меньше футбола и больше ожиданий пенальти или ещё чего-то. Потому что суть футбола начинает сваливаться куда-то в сторону. Не игра сама важна, а как бы выжать из этого VAR. Все высматривают, высасывают из каждого момента. По определению, если ты любой момент будешь высасывать, ты всегда найдёшь. Угловой, допустим, там, где есть скопление футболистов, там всегда будут какие-то захваты и придержки. Всё это как бы сказать… Наверное, если хочет человек найти, он найдёт, потому что он заинтересован. Была игра «Ростов» - «Урал», он свистит явно на пенальти, но в том моменте не было его, так нашли другой пенальти! В этом же моменте, но другой! Это ищется, разыскивается и высасывается!» - сказал Балахнин.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Судьи РПЛ VAR
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