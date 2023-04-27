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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представители РФС могут провести встречу с главой ФИФА

27 Апреля 2023 • 18:31 Комментировать

Представители Российского футбольного союза могут провести встречу с Джанни Инфантино, являющимся президентом ФИФА. Встреча может состояться в начале мая в Кыргызстане, куда Инфантино приедет на жеребьёвку турнира, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии.

«Коллеги из РФС не приглашены на церемонию, поскольку сборная России отказалась принимать участия на турнире, но встреча между представителями ФИФА и РФС может состояться в закрытом формате», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что в настоящий момент РФС контактирует с УЕФА и ФИФА, обсуждая возможность возвращения клубов и сборных к официальным соревнованиям. РФС держит в уме и вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС Джанни Инфантино
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