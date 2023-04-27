Березовский – о пиве: «Российский народ, считаю, довольно культурный в этом плане»

Тренер сборной Армении Роман Березовский поделился своим мнением о потенциальном возвращении пива на российские стадионы.

«Российский народ, считаю, довольно культурный в этом плане, много уже произошло изменений в лучшую сторону. Не думаю, что это какая-то проблема», - приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Спортсмен выступал за такие известные российские клубы, как московские «Динамо» и «Торпедо», подмосковные «Химки», а также петербургский «Зенит». Вместе с клубом с берегов Невы сумел выиграть Кубок России в 1999 году.

За национальную сборную Армении Березовский выступал с 1996 по 2016 год.