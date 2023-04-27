Григорий Иванов – о Кики: «Идёт чемпионат, никакие трансферы не обсуждаем»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, связывающие его клуб с защитником португальской «Визелы» Кики.

«У нас идёт чемпионат. Никакие трансферы не обсуждаем, даже разговаривать про них не хочу. Идёт сезон, у нас сложное положение. Мы готовимся к играм. Когда закончится чемпионат, тогда всё будет», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время екатеринбургский коллектив располагается на 11 месте в турнирной таблице элитного российского дивизиона. В последних пяти матчах чемпионата «оранжево-чёрные» потерпели пять поражений. Следующую игру «Урал» проведёт на выезде против «Краснодара». Начало матча 29 апреля в 19:00.