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Григорий Иванов – о Кики: «Идёт чемпионат, никакие трансферы не обсуждаем»

27 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать
Краснодар
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Урал
29.04 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, связывающие его клуб с защитником португальской «Визелы» Кики.

«У нас идёт чемпионат. Никакие трансферы не обсуждаем, даже разговаривать про них не хочу. Идёт сезон, у нас сложное положение. Мы готовимся к играм. Когда закончится чемпионат, тогда всё будет», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время екатеринбургский коллектив располагается на 11 месте в турнирной таблице элитного российского дивизиона. В последних пяти матчах чемпионата «оранжево-чёрные» потерпели пять поражений. Следующую игру «Урал» проведёт на выезде против «Краснодара». Начало матча 29 апреля в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов трансферы футбола - лето 2023 Кики
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