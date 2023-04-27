В «Урале» подтвердили, что Газинский пропустит остаток сезона

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии полузащитника команды Юрия Газинского.

«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждем его в следующем сезоне», — заявил Иванов изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 33-летний хавбек получил травму плеча в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Ранее сообщалось, что футболист успешно перенес операцию.

В текущем сезоне Газинский провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 24 туров «Урал» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.

Газинский успешно прооперирован