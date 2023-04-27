38-летний Нобоа заявил, что пока не планирует завершать карьеру

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я буду играть до тех пор, пока хорошо себя чувствую. Контракт у меня по схеме «1+1» — если я буду чувствовать, что смогу помочь команде, то буду играть до конца. Завершить карьеру в «Сочи»? Посмотрим — Бог знает!» — приводит слова Нобоа Sport24.

В нынешнем сезоне 38-летний эквадорец провел 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и записал на свой счет 2 ассиста. Напомним, в сезоне-2021/22 Нобоа был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

После 24 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.