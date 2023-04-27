Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер: «Не вернёмся в Европу, пойдём в Азию – там тоже отличные клубы»

27 Апреля 2023 • 17:19 Комментировать

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался на тему ситуации с российским футболом. Как известно, российские клубы и сборные сейчас не выступают в турнирах, которые проводит УЕФА.

Гинер не считает большой проблемой потенциальный переход  России из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола.

«Вернёмся ли? Конечно. Даже сомнений у меня нет. Ну, не вернёмся в Европу, пойдём в Азию. Будем играть в азиатской лиге. Там тоже отличные клубы», - сказал Гинер в ходе интервью для «Матч ТВ».

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 29 апреля – против «Ахмата» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер УЕФА АФК Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
17:45 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Кики: «Идёт чемпионат, никакие трансферы не обсуждаем»
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» подтвердили, что Газинский пропустит остаток сезона
17:33 · Россия. Премьер-лига
Семак не назвал сильнейшим нынешний состав «Зенита»
17:26 · Россия. Премьер-лига
38-летний Нобоа заявил, что пока не планирует завершать карьеру
17:21 · Россия. Первая лига
Мичков: «Дубль «Реала» - что дубль «Спартака», далеко не самая сильная команда»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Гинер: «Не вернёмся в Европу, пойдём в Азию – там тоже отличные клубы»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Нобоа получит российское гражданство
17:10 · Россия. Премьер-лига
Антич: «До сих пор не понимаю, почему у Гогниева не получилось в «Химках»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль сообщил, что почти все игроки «Спартака» восстановились после травм
17:06 · Россия. Премьер-лига
Гинер объяснил, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА
16:55 · Россия. Премьер-лига
Семак — о возможном уходе лидеров: «Могут быть другие футболисты, но «Зенит» останется «Зенитом»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Одинаково настраиваемся на каждого соперника»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Габулов — о смене тренеров в «Химках»: «Это ненормально» 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал об уходе Ловрена из «Зенита»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что за 2 миллиона сможет покричать с бровки, как Абаскаль 1
Все новости
Рекомендуем