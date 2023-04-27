Гинер: «Не вернёмся в Европу, пойдём в Азию – там тоже отличные клубы»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался на тему ситуации с российским футболом. Как известно, российские клубы и сборные сейчас не выступают в турнирах, которые проводит УЕФА.

Гинер не считает большой проблемой потенциальный переход России из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола.

«Вернёмся ли? Конечно. Даже сомнений у меня нет. Ну, не вернёмся в Европу, пойдём в Азию. Будем играть в азиатской лиге. Там тоже отличные клубы», - сказал Гинер в ходе интервью для «Матч ТВ».

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 29 апреля – против «Ахмата» на выезде.