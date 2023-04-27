Нобоа получит российское гражданство

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился информацией о получении российского гражданства.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. А сейчас я уже сдал все документы, жду получения», — цитирует Нобоа Sport24.

Напомним, эквадорец выступает за российские клубы с 2007 года. В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором двух результативных передач. Трудовой договор хавбека с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года.