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Нобоа получит российское гражданство

27 Апреля 2023 • 17:17 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился информацией о получении российского гражданства.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. А сейчас я уже сдал все документы, жду получения», — цитирует Нобоа Sport24.

Напомним, эквадорец выступает за российские клубы с 2007 года. В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором двух результативных передач. Трудовой договор хавбека с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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