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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов сообщил о ссылке в молодёжку «Торпедо»

27 Апреля 2023 • 14:25 Комментировать
Сочи
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Торпедо Москва
30.04 16:30

Три футболиста «Торпедо» действительно были отстранены от работы с основной командой. Речь идёт об Илье Кутепове, Равиле Нетфуллине и Юрии Журавлёве.

«Со вчерашнего дня я, Нетфуллин и Журавлёв начали работать с молодёжкой. Сегодня команда уехала в Краснодар на игру. Нам не поступало распоряжений тренироваться с «Торпедо-2», поэтому мы работаем индивидуально до того момента, пока не вернётся молодёжная команда», - сказал Кутепов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Кутепов подтвердил информацию об удалении троих футболистов из командного чата «Торпедо». При этом защитник отметил, что клуб никак не объяснил такое решение.

«Торпедо» проведёт ближайший матч чемпионата России 30 апреля – против «Сочи» на поле соперника. На текущий момент «автозаводцы» располагаются на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Клотет в «Торпедо» взялся бороться с шутками и улыбками

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов Равиль Нетфуллин Юрий Журавлёв
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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