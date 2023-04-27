Мостовой рассказал, с какой проблемой может столкнуться Сперцян в Европе

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Эксперт считает, что 22-летний футболист движется в правильном направлении, является лидером «Краснодара» и в будущем способен заиграть в Европе, если сумеет привыкнуть к тамошним скоростям. По футбольным же качествам, по мнению Мостового, к Сперцяну вопросов нет.

«Первое время ему будет там тяжело, так как сейчас в нашем чемпионате скорости стали ещё меньше. Я смотрел с трибун игру «Спартак» — «Краснодар» и думал, что играют на поле ветераны. В Европе играют намного быстрее, но думаю, что он быстро привыкнет к этому темпу», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 33 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.