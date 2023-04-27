Три игрока «Торпедо» исключены из командного чата

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет хочет наладить дисциплину в команде. Ради этого испанский специалист стал предпринимать довольно решительные шаги.

Согласно информации «Матч ТВ», трое футболистов «Торпедо» были удалены из командного чата в одном из мессенджеров. Исключены были Илья Кутепов, Юрий Журавлёв и Равиль Нетфуллин.

Ранее сообщалось, что во вторник Клотет отстранил от тренировок Кутепова и Нетфуллина, а также выгнал с занятия Журавлёва.

В настоящий момент «Торпедо» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Сочи». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 30 апреля.

«Торпедо» за шесть туров до конца чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице.

Клотет в «Торпедо» взялся бороться с шутками и улыбками