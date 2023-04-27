Клотет в «Торпедо» взялся бороться с шутками и улыбками

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет недоволен атмосферой в команде. Испанский специалист провёл собрание, в ходе которого изложил свои требования.

По данным «Матч ТВ», Клотет потребовал минимизировать общение представителей административного и медицинского штабов с игроками. Испанец считает, что это общение пагубно влияет на атмосферу и дисциплину. Отмечается, что Клотету не нравится обилие шуток и улыбок.

Отметим, что «Торпедо» располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От зоны стыковых игр команда Клотета на текущий момент отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт в воскресенье, 30 апреля, - против «Сочи» на поле соперника.