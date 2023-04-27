Осенью прошлого года Криштиану Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед». На страницах The Athletic вышел материал, в котором говорится о негативном влиянии звёздного португальца на футболистов команды. Отмечается, что на некоторых игроков давил статус Роналду, и они «чуть ли не съёживались в его присутствии».

Один из футболистов, чьё имя не называется, с приходом Роналду стал выступать хуже. Аналитики «Манчестер Юнайтед» проанализировали ситуацию и выяснили, что этот игрок на поле старался отдавать пас в основном Криштиану. Предположительно, этот футболист стремился получить похвалу от звёздного форварда.

Как известно, в настоящий момент Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср».

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