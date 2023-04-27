Леонченко: «Будем дальше развивать чемпионат и кубок»

Генеральный директор столичного «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о перспективах развития Премьер-лиги.

«Нужно ли менять формат РПЛ, пока клубы и сборные отстранены от международных соревнований? Мы уже сделали шаг в этом году, добавили матчей, зрелищность — хороший показатель по кубку. Будем дальше развивать и чемпионат, и кубок, и другие возможные соревнования», — цитирует слова работника «железнодорожников» издание ТАСС. По словам Леонченко, на собрании не обсуждались новые форматы проведения чемпионата, отметив, что главной темой был анализ ситуации в Премьер-лиге и Кубке.

Напомним, что с февраля прошлого года клубы российского чемпионата отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях. Дисквалификация продлена и на следующий сезон.