В ЦСКА рассказали о переговорах с Дивеевым

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий относительно возможной пролонгации сотрудничества с защитником команды Игорем Дивеевым.

«Продолжаем переговорный процесс. Буквально вчера встречались, были непростые переговоры. Давайте наберемся терпения. Думаю, что мы договоримся», - приводит слова руководителя издание Sport24.

23-летний защитник выступает за «армейцев» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с ЦСКА рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дивеев провел 14 матчей, забил гол и сделал ассист.