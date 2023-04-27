В «Спартаке» заявили, что работают над поиском усиления

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящем летнем трансферном окне.

«Спартак» работает над поиском усиления. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду», - передает слова Зеленова издание Metaratings.ru.

Ранее в прессе появилась информация об интересе «красно-белых» к парагвайскому полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на десять баллов.