Агент ответил на вопрос о состоянии Кади

Полузащитник «Краснодара» Кади получил травму головы в недавней игре Премьер-лиги против «Спартака». Комментарий по поводу состояния футболиста дал его агент - Хелсио Алиск.

«Я не знаю сроков восстановления. Но с ним всё в порядке», - сказал Алиск, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Кади травмировался в столкновении с защитником «Спартака» Георгием Джикией. Капитан «красно-белых» сразу же принялся оказывать помощь пострадавшему, доставая язык.

«Краснодар» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 29 апреля, - против «Урала» на своём поле.

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