Полузащитник «Краснодара» Кади пропустит остаток сезона

Полузащитник «Краснодара» Кади пропустит остаток текущего сезона из-за травмы, полученной им в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Напомним, в начале второго тайма 26-летний бразилец столкнулся с защитником «красно-белых» Георгием Джикией и упал на газон. Позже у Кади был выявлен перелом лицевой кости.

«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15-20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев. Также всё это время игрок будет носить специальную защитную маску», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, Sport24.

По сведениям источника, скорее всего, Кади сможет вернуться в строй на летних сборах команды.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 24 туров чемпионата России «быки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.