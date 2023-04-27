Семак: «Зенит» давно обозначал интерес к Пиняеву»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о том, могли ли «сине-бело-голубые» заполучить в свои ряды полузащитника Сергея Пиняева, ныне выступающего за московский «Локомотив».

«Была ли возможность пригласить Пиняева? Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но насколько подошло к реальным переговорам мне неизвестно», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Зимой Сергей перешел в московский «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Пиняев провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.