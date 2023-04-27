Семак высказался о том, что Дзюба не пожал ему руку

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде после матча 22-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива», когда нападающий Артём Дзюба не пожал ему руку.

«У меня нет отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артёма другой характер, другое воспитание, другие мысли», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.

После 24 туров питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «железнодорожники» занимают десятое место.