Селюк: «Я звонил в некоторые клубы, и мне сказали, что даже не знают Сперцяна»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что 22-летний армянин может продолжить карьеру в Европе. Среди возможных претендентов на Сперцяна называются французский «Марсель», а также итальянские «Милан» и «Фиорентина».

Селюк назвал Сперцяна хорошим футболистом, при этом усомнившись в том, что им действительно интересуются в Европе.

«Сейчас он действительно один из лучших игроков РПЛ. Но я думаю, что 15 миллионов евро — это слишком много за него. Я звонил в некоторые клубы, и мне сказали, что даже не знают такого футболиста», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Агент также отметил, что по стилю игры Сперцяну больше всего подошёл бы чемпионат Испании.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 33 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.