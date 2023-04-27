Хавбек Ильзат Ахметов может покинуть «Краснодар» из-за недостатка игровой практики. Об этом футболист рассказал в беседе с журналистами.

«Не всё устраивает. Сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно», - передает слова полузащитника Sport24.

25-летний полузащитник перешел в краснодарский клуб летом прошлого года в статусе свободного агента из столичного ЦСКА. В нынешнем сезоне Ахметов провел 31 поединок во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.