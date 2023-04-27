Джигурда: «Пиво должно быть на стадионах»

Известный артист Никита Джигурда высказался насчет возможного возвращения пива на стадионы.

«Пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых, а не стеклянных бутылках, чтобы не было происшествий. Моя позиция такая», - передает слова Джигурды издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги командам осталось провести шесть туров. По итогам 24 матчей лидирует «Зенит» с 58 баллами. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Ростов» на девять очков.