Семак назвал двух футболистов «Зенита», которые могут не сыграть с «Крыльями Советов»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

«По игрокам, которые под вопросом - Саша Ерохин занимается индивидуально, и есть проблемы у Вендела - под вопросом участие в следующем матче. Остальные все готовятся», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в субботу, 29 апреля, на стадионе в Самаре.

В преддверии этого поединка петербургский клуб с 58 баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Крыльев Советов», то самарская команда занимает 12-е место.