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Песьяков: «Будет неприятно проиграть «Спартаку»

27 Апреля 2023 • 11:33 Комментировать

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков высказался насчет предстоящего поединка против московского «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Это игра за шесть очков. Для меня «Спартак» давно уже перестал быть каким‑то особым соперником. Будет приятно сыграть и выиграть, и неприятно, если проиграем», - передает слова Песьякова «Матч ТВ».

Поединок между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в субботу, 29 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.

Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости располагаются на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Песьяков
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