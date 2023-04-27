В «Ростове» ответили на вопрос о контракте Полоза

Футбольный функционер Алексей Рыскин, который занимает пост спортивного директора «Ростова», высказался насчет возможной пролонгации сотрудничества с нападающим команды Дмитрием Полозом.

«Наверное, предложим новый контракт. Мы все объявим официально на сайте. Переговоры мы не комментируем, прокомментируем результат», - передает слова спортивного директора ТАСС.

31-летний нападающий выступает за команду из Ростова-на-Дону с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Полоз провел 20 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.