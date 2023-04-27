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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батчи: «Краснодар» должен учиться на своих ошибках»

27 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Краснодар
...
Урал
29.04 19:00

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением об обидных поражениях «быков» от московских команд в последних турах РПЛ.

Напомним, в матче 20-го тура «Краснодар» уступил «Локомотиву» (2:3), ведя по ходу встречи со счётом 2:0. А в игре 24-го тура «быки» точно так же не сумели удержать преимущество в два мяча в противостоянии со «Спартаком» (3:4).

«Всё дело в самих нас, и это не невезение. «Краснодар» должен только улучшать свою игру и учиться на своих ошибках. Даже после таких матчей мы должны собраться и идти дальше», — приводит слова Батчи Sport24.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 29 апреля против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
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КРАСНОДАР УРАЛ
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