Быстров - о дерби ЦСКА - «Локомотив»: «Одна команда возила другую, но недовозила»

Экс-футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Быстров высказался о результате недавнего дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата страны.

«Одна команда возила другую, недовозила и получила в свои ворота. Футбольный бог всегда награждает команду, которая отдаёт все силы. Финальный свисток - половина игроков «Локомотива» попадала. Они отдали всё», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось вничью со счетом 1:1.

После 24 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице, а «железнодорожники» находятся на десятой позиции.