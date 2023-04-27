В ЦСКА отреагировали на нежелание «Вест Хэма» платить за Влашича

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался насчет ситуации с выплатами за переход полузащитника Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм» летом 2021 года.

«Поведением «Вест Хэма» в контексте Влашича не удивлён. Есть решение ФИФА, которое не исполняется. Они решили попытаться обжаловать это решение, чтобы затягивать срок выплаты. Ожидаемая тактика», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Влашич выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. После этого хорватский хавбек перешел в «Вест Хэм». Сумма трансфера составила 27 миллионов евро, контракт был подписан на шесть лет.