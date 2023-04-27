В «Динамо» высказались о контракте Смолова

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора московского «Динамо», высказался о возможной пролонгации сотрудничества с нападающим Фёдором Смоловым.

«Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе по новому контракту», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что зимой прошлого года Смолов заключил с «Динамо» контракт на полтора года с возможностью пролонгации на сезон.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 26 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.