Семак высказался о будущем Одоевского в «Зените»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем голкипера команды Даниила Одоевского.

«Даня талантливый вратарь, которому нужна практика, чтобы раскрыть свои сильные качества. Уйдёт ли он летом? Посмотрим. Со всеми будем разговаривать и искать варианты», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Одоевский провел за «сине-бело-голубых» четыре поединка. 20-летний вратарь пропустил один гол, в трех матчах он отстоял на ноль.

После 24 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на девять баллов.