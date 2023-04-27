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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Чем больше сильных команд в РПЛ, тем лучше»

27 Апреля 2023 • 08:18 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно уровня конкуренции в Российской премьер-лиге.

«Чем больше сильных команд, тем лучше. Но повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко. Каждый соперник - серьезное испытание. Мы должны показывать максимум», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

За шесть туров до завершения сезона РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять очков. В рамках 25-го тура подопечные Семака на выезде встретятся с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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