Бразильские страсти с русским акцентом

Целая плеяда бразильских футболистов стала высаживаться на благодатную российскую футбольную почву в начале нулевых годов XXI века, хотя первый бразильский десант появился ещё в тульском «Арсенале» в середине девяностых. Но именно в нулевые годы начался приток качественного заграничного продукта в Россию. Например, Вагнер Лав иКарвальо, присутствие которых обеспечило ЦСКА первый крупный успех и победу в последнем розыгрыше кубка УЕФА весной 2005 года.

Маска Фернандеса

Достаточно длительный период в ЦСКА отработал Марио Фернандес, притом не только в ЦСКА, но и в сборной России. Вспоминая россиянина с бразильскими корнями, на память приходит его гол хорватам в дополнительное время на российском чемпионате мира 2018 года. Он выходил на поле со сломанным носом, в защитной маске. Травмированный, он всегда возвращался в самый ответственный момент на поле. Такой своеобразный железный Марио... Фернандес объявил об уходе с изменением политической обстановки. Но Марио дал понять, что не прочь вернуться.

Ари – переговоры ведёт агент

Экс-звезда «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России, Ари надеется на хорошие варианты на своей новой Родине. В Бразилии не играл несколько месяцев, но уверен, что через пару месяцев сможет показывать качественный футбол, причём неважно, в какой команде. Конкретных предложений у Ари нет, но агент ведёт разговоры.

Ари выступал в России 11 лет. В 2010 году он оказался в «Спартаке», однако найти общий язык с главным тренером Валерием Карпиным не удалось. Переход в «Краснодар» оказался знаковым. Здесь ему удалось проявить себя во всей красе. Создал семью, получил российский паспорт и приглашение в сборную России. Затем был этап игровой карьеры в «Локомотиве», где удалось стать чемпионом и обладателем Кубка России. Возвращение в клуб Сергея Галицкого не принесло дивидендов, но зато удалось забить 16 мячей. В последние годы российской карьеры Ари чаще лечился, чем выходил на поле.

Вагнер Лав

Последним клубом трёхкратного чемпиона и шестикратного обладателя Кубка России, победителя Кубка УЕФА, лучшего бомбардира сезона-2008 был алма-атинский «Кайрат». Лаву, выступавшему за «Кайрат» в Казахстане, на каждый забитый гол требовалось 205 минут. Возвращение Вагнера является олицетворением золотой эпохи ЦСКА при Гинере. В июне этого года Лаву исполнится 39 лет, но почему бы не завершить карьеру в команде, в которой ты провёл наибольшее количество матчей и завоевал большее количество титулов в своей карьере?

Фернандо

Одна из значимых фигур чемпионского состава «Спартака» в сезоне-2016/17, Фернандо перешёл в стан «красно-белых» из «Сампдории» и в начале был на высоте. «Спартак» – народная команда, и его чемпионство спустя длительный срок будет вспоминаться ещё долго. Поэтому шанс быть узнаваемым на российском футбольном рынке у 31-летнего бразильца есть. Фернандо отличался тем, что организовывал и отменно исполнял штрафные удары. Но впоследствии утратил мотивацию, обленился, набрал вес и потерял часть своих навыков. Немудрено, что со временем его отправили поднимать футбол в Китае.

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Вероятность возвращения представленных бразильских «ветеранов» невысока. Наилучшие шансы у Фернандеса и Ари, за счёт российского гражданства и желания играть именно в России у последнего. Хотя каждого из этих игроков считать бразильцем можно уже чисто условно.

Константин Лицин