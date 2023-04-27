Семак: «В качестве игры «Спартак» не потерял»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о качестве игры московского «Спартака» после зимнего перерыва.

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберётся тренерский штаб. Такое бывает», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

После 24 туров чемпионата России «Зенит» набрал 58 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Ростов» (49), а топ-3 замыкает московский «Спартак» (48).

В следующем матче питерцы на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».