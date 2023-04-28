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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пенальти и только пенальти

28 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать

Нынешний сезон РПЛ входит в число самых результативных в её истории. И одним из факторов, способствующих этому, являются часто назначаемые пенальти. Изменения в трактовке их назначений, как и внедрение ВАР, безусловно, этому способствует. 

Побит рекорд 18-летней давности

СезонНазначенные пенальтиСреднее
2012/13730,3
2013/14810,34
2014/15710,3
2015/16700,29
2016/17700,29
2017/18650,27
2018/19700,29
2019/201000,42
2020/211100,46
2021/221110,46
2022/2396 (25 не забито)0,5
Прошедший 24-й тур превзошёл рекорд восемнадцатилетней давности. Тогда было девять назначенных пенальти, АлександрСоболев в завершающей игре прошлого тура, 24 апреля на «Открытии Арены», пробил и реализовал десятый одиннадцатиметровый удар (10 в восьми проведённых играх, 1,25 в среднем за игру).

«Ростов» идёт на рекорд

ПозКомандаСезонПробитоЗабито
1Крылья Советов20041311
2Алания19991211
3Ростов2022/23119
4-5Зенит2015/16128
4-5Черноморец1996128
6Краснодар2021/22138

23 апреля после четырёхминутной паузы, вызванной определением степени вины защитника, Павел Кукуян указал «на точку», а Максим Осипенко реализовал девятый одиннадцатиметровый для команды Валерия Карпина. Клуб с берегов Дона идёт на рекорд. В оставшихся шести играх ему необходимо ещё трижды вынудить рефери поставить пенальти. Дмитрий Полоз семь раз в 20 сыгранных играх подходил к отметке и только однажды не смог переиграть вратаря. Столько же отваживался и Кристиан Нобоа из «Сочи» в 21 проведённом матче. И также только единожды не сумел совладать с нервами и промахнулся.

Кто бьёт чаще других

Бытует мнение, что главный газпромовский клуб страны чаще других удостаивается внимания судей и, соответственно, чаще других бьёт пенальти. Статистика это мнение не поддерживает. Санкт-петербургский «Зенит» уступает столичным коллективам – ЦСКА и «Спартаку». У «Зенита» «слабое» звено – это девяностые годы, когда питерский клуб опускался даже в первый дивизион.

КомандаПенальти (забитые)В среднем за сезон
ЦСКА188 (149)6,1
Спартак176 (142)5,7
Зенит175 (138)6,3

Как нетрудно заметить, одиннадцатиметровые удары во многом способствуют повышению результативности и тем самым повышению зрительского внимания. Пока что средняя посещаемость ниже 10 000 за игру. Возобновление чемпионата и обязательное наличие карты болельщика, конечно же, сыграло определённую роль.

  Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Максим Осипенко Павел Кукуян
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