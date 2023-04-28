Пенальти и только пенальти

Нынешний сезон РПЛ входит в число самых результативных в её истории. И одним из факторов, способствующих этому, являются часто назначаемые пенальти. Изменения в трактовке их назначений, как и внедрение ВАР, безусловно, этому способствует.
Побит рекорд 18-летней давности
|Сезон
|Назначенные пенальти
|Среднее
|2012/13
|73
|0,3
|2013/14
|81
|0,34
|2014/15
|71
|0,3
|2015/16
|70
|0,29
|2016/17
|70
|0,29
|2017/18
|65
|0,27
|2018/19
|70
|0,29
|2019/20
|100
|0,42
|2020/21
|110
|0,46
|2021/22
|111
|0,46
|2022/23
|96 (25 не забито)
|0,5
«Ростов» идёт на рекорд
|Поз
|Команда
|Сезон
|Пробито
|Забито
|1
|Крылья Советов
|2004
|13
|11
|2
|Алания
|1999
|12
|11
|3
|Ростов
|2022/23
|11
|9
|4-5
|Зенит
|2015/16
|12
|8
|4-5
|Черноморец
|1996
|12
|8
|6
|Краснодар
|2021/22
|13
|8
23 апреля после четырёхминутной паузы, вызванной определением степени вины защитника, Павел Кукуян указал «на точку», а Максим Осипенко реализовал девятый одиннадцатиметровый для команды Валерия Карпина. Клуб с берегов Дона идёт на рекорд. В оставшихся шести играх ему необходимо ещё трижды вынудить рефери поставить пенальти. Дмитрий Полоз семь раз в 20 сыгранных играх подходил к отметке и только однажды не смог переиграть вратаря. Столько же отваживался и Кристиан Нобоа из «Сочи» в 21 проведённом матче. И также только единожды не сумел совладать с нервами и промахнулся.
Кто бьёт чаще других
Бытует мнение, что главный газпромовский клуб страны чаще других удостаивается внимания судей и, соответственно, чаще других бьёт пенальти. Статистика это мнение не поддерживает. Санкт-петербургский «Зенит» уступает столичным коллективам – ЦСКА и «Спартаку». У «Зенита» «слабое» звено – это девяностые годы, когда питерский клуб опускался даже в первый дивизион.
|Команда
|Пенальти (забитые)
|В среднем за сезон
|ЦСКА
|188 (149)
|6,1
|Спартак
|176 (142)
|5,7
|Зенит
|175 (138)
|6,3
Как нетрудно заметить, одиннадцатиметровые удары во многом способствуют повышению результативности и тем самым повышению зрительского внимания. Пока что средняя посещаемость ниже 10 000 за игру. Возобновление чемпионата и обязательное наличие карты болельщика, конечно же, сыграло определённую роль.
Константин Лицин
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