Пенальти и только пенальти

Нынешний сезон РПЛ входит в число самых результативных в её истории. И одним из факторов, способствующих этому, являются часто назначаемые пенальти. Изменения в трактовке их назначений, как и внедрение ВАР, безусловно, этому способствует.

Побит рекорд 18-летней давности

Сезон Назначенные пенальти Среднее 2012/13 73 0,3 2013/14 81 0,34 2014/15 71 0,3 2015/16 70 0,29 2016/17 70 0,29 2017/18 65 0,27 2018/19 70 0,29 2019/20 100 0,42 2020/21 110 0,46 2021/22 111 0,46 2022/23 96 (25 не забито) 0,5

Прошедший 24-й тур превзошёл рекорд восемнадцатилетней давности. Тогда было девять назначенных пенальти,в завершающей игре прошлого тура, 24 апреля на «Открытии Арены», пробил и реализовал десятый одиннадцатиметровый удар (10 в восьми проведённых играх, 1,25 в среднем за игру).

«Ростов» идёт на рекорд

Поз Команда Сезон Пробито Забито 1 Крылья Советов 2004 13 11 2 Алания 1999 12 11 3 Ростов 2022/23 11 9 4-5 Зенит 2015/16 12 8 4-5 Черноморец 1996 12 8 6 Краснодар 2021/22 13 8

23 апреля после четырёхминутной паузы, вызванной определением степени вины защитника, Павел Кукуян указал «на точку», а Максим Осипенко реализовал девятый одиннадцатиметровый для команды Валерия Карпина. Клуб с берегов Дона идёт на рекорд. В оставшихся шести играх ему необходимо ещё трижды вынудить рефери поставить пенальти. Дмитрий Полоз семь раз в 20 сыгранных играх подходил к отметке и только однажды не смог переиграть вратаря. Столько же отваживался и Кристиан Нобоа из «Сочи» в 21 проведённом матче. И также только единожды не сумел совладать с нервами и промахнулся.

Кто бьёт чаще других

Бытует мнение, что главный газпромовский клуб страны чаще других удостаивается внимания судей и, соответственно, чаще других бьёт пенальти. Статистика это мнение не поддерживает. Санкт-петербургский «Зенит» уступает столичным коллективам – ЦСКА и «Спартаку». У «Зенита» «слабое» звено – это девяностые годы, когда питерский клуб опускался даже в первый дивизион.

Команда Пенальти (забитые) В среднем за сезон ЦСКА 188 (149) 6,1 Спартак 176 (142) 5,7 Зенит 175 (138) 6,3

Как нетрудно заметить, одиннадцатиметровые удары во многом способствуют повышению результативности и тем самым повышению зрительского внимания. Пока что средняя посещаемость ниже 10 000 за игру. Возобновление чемпионата и обязательное наличие карты болельщика, конечно же, сыграло определённую роль.

Константин Лицин